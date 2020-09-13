3D-принтери стають доступнішими з кожним роком. За їх допомогою можна надрукувати об'єкти практично будь-якої форми, які тільки можна уявити, а ось розміри підсумкової продукції сильно обмежені розмірами самої установки. Компанія Creality схрестила 3D-принтер з біговою доріжкою, що дозволяє друкувати речі великих розмірів при відносно компактних габаритах самого пристрою.

Creality вже встигла випустити кілька популярних серед ентузіастів моделей 3D-принтерів, але новий CR-30 з пасовою передачею здається однією з найперспективніших розробок компанії, повідомляє Fabbaloo. Важливо відзначити, що подібні пристрої вже присутні на ринку, але вони все ще не настільки поширені, як більш традиційні моделі, чим викликають підвищений інтерес.

Цікаво Новий метод 3D-друку значно збільшить міцність деталей

Особливості принтера

Головною відмінною рисою принтерів з пасовою передачею можна назвати їх концепцію друку. Так, звичайний 3D-принтер має рухливу голівку та нерухомий лоток. У новому CR-30 все навпаки: готова деталь розташовується на рухомій стрічці, що дозволяє створювати великі об'єкти без необхідності купувати для цих цілей громіздкі пристрої.

Відео принтера CR-30:

За допомогою такого принтера друк можна зробити буквально безперервним, створюючи предмети будь-якої довжини. Поки що виробник розкрив лише частину технічних характеристик новинки:

Висота шару: 0,200 мм

Діаметр сопла: 0,4 мм

Швидкість друку: 40 мм / с

Датчик нитки розжарювання

Можлива установка котушок великого розміру

Ціна і терміни надходження нового 3D-принтера в продаж поки не оголошені.