Частенько у фантастичних фільмах можна побачити автомобілі майбутнього, здатні відображати безліч інформації прямо на лобовому склі. Британський стартап Envisics розповів про нову технологію, що дозволяє таким же чином виводити голографічні зображення перед водієм.

За словами представників британської компанії Envisics, існуючі аналоги доповненої реальності стикаються з проблемою низької чіткості зображення. Картинку складно розглянути, що робить технологію неефективною. Нова розробка функціонує в найбільш екстремальних умовах, повідомляє 24 канал.

Цікаво Німецькі інженери показали універсальний електрокар майбутнього

Як працюватиме система

За допомогою голограми на базі штучного інтелекту водій отримає вказівки на об'єкти, що становлять небезпеку на дорозі. Це можуть бути пішоходи, транспортні засоби на узбіччі, велосипедисти або повороти.

Envisics пояснює, що візуальні ефекти можуть бути видні на відстані від 20 метрів від машини і до лінії горизонту. При цьому головною відмінністю від існуючих прототипів називається не просто використання 2D-зображень, а трансформація їх в повноцінну тривимірну картинку за допомогою голографічного модулятора. Він імітує рух світла у просторі, в результаті зображення відбивається від лобового скла, стаючи видимим.

Демонстрація роботи доповненої реальності для авто, відео:

Технологія вже зацікавила багато великих брендів, серед яких значаться Hyundai Mobis, GM Ventures, SAIC Motor і Van Tuyl Companies. На даний момент розробки Envisics використовуються в автомобілях Jaguar Land Rover.

Наразі це всього лише спрощена версія, компанія обіцяє підготувати повноцінну систему до 2025 року. За словами представників британської компанії, все додаткове обладнання виробникам доведеться ставити самим, оскільки Envisics пропонує виключно технологію.