Шведські інженери створили інноваційний проєкт корабля. Він буде спущений на воду в 2024 році і транспортуватиме кілька тисяч машин за один рейс.

Розробкою займались фахівці Королівського технологічного інституту в Стокгольмі у співпраці з кількома комерційними компаніями. Судно називається wPCC – wind Powered Car Carrier. Воно зможе перевозити через океан сім тисяч автомобілів за один рейс, майже не залишаючи після себе шкідливих викидів, повідомляє сайт Walleniusmarine.

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Деталі проєкту

Для руху wPCC буде використовувати енергію вітру. Тому у судна є кілька вітрил висотою 80 метрів. Проте і звичайні двигуни також встановлять – вони використовуватимуться для заходу в порт і маневрування. Відповідно, викиди в атмосферу будуть на 90% менше.

Кошти на розробку у розмірі трьох мільйонів доларів виділило Шведське транспортне управління. Корабель планують спустити на воду вже в 2024 році.



Новий корабель спустять на воду через чотири роки / фото oceanbirdwallenius.com

Звичайно, вітрильне судно перевозитиме вантаж повільніше, ніж інші аналогічні судна з двигунами. Однак різниця в часі невелика. WPCC здатен перетнути Атлантику за 12 днів, а середній час такого рейсу для суден з двигунами становить 7 діб.

Розробники хочуть показати, що судноплавство з мінімальними або й нульовими викидами шкідливих речовин можливо з використанням енергії вітру.

Нам не обов'язково чекати до 2050 року, щоб досягти мети Міжнародної морської організації зі скорочення викидів парникових газів на 50%,

— кажуть фахівці компанії SSPA, які беруть участь у проєкті.