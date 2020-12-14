Фантастичні фільми почасти демонструють надсучасні технології збору та аналізу різноманітної інформації про людину. Не менш сучасну технологію підготувала німецька компанія, яка розробила датчик для проведення повноцінного молекулярного аналізу за допомогою смартфона.

Смартфони з трикодерами вже не раз з'являлися на різних виставках, але всі вони були надто великими. Але розробка німецької компанії Trinamix саме відрізняється від усіх аналогів розміром: датчик буде знаходитися всередині телефону і виявиться не більшим ніж розмір модуля камери.

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Як працює молекулярний аналізатор

Робота інфрачервоного спектроскопічного датчика заснована на технології Qualcomm AI Engine для обробки захоплених молекулярних даних. Це дозволить вирішувати цілий ряд проблем: від сканування тіла для отримання оптимальних рекомендацій по догляду за шкірою і раціону до виявлення підроблених тканин і будь-яких інших продуктів. Ключовою особливістю технології називається її універсальність, адже для отримання нових функцій потрібно буде всього лише оновити прошивку. Додатково заявлена ​​здатність визначати склад різних пластмас, вимірювати рівень кофеїну і вологи у кавових зернах, а також процентне співвідношення білків, жирів і вуглеводів у продуктах живлення.

Як працює розробка німецьких інженерів, відео:

Коли датчик з'явиться на ринку

Поки розробка ще не завершена, а фінальна версія пристрою не готова. Комерційне використання заплановано на четвертий квартал 2021 року, але спершу виробники смартфонів повинні інтегрувати датчик у свої пристрої. Вартість мініатюрного трикодера поки не оголошена.