Найменші батарейки важать в 10-20 разів більше, ніж звичайний жук. Це робить неможливим створення повноцінних мініатюрних роботів з використанням традиційних акумуляторів. Американські вчені зробили прорив, спорудивши пристрій вагою всього 88 міліграм, що використовує для руху спирт і систему "м'язів".

Мікробот RoBeetle був створений командою дослідників з університету Південної Каліфорнії. Попри свої крихітні розміри і вагу, він здатний переміщатися різними поверхнями, пересуватися під нахилом і переносити вантажі на спині, розповідає Tech Xplore.

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Перший прототип здатний функціонувати протягом двох годин, утримуючи на спині вантаж в 2,6 рази більший від власної ваги. За словами дослідників, найменший робот, що працює від батарей, важить один грам і працює близько 12 хвилин.

Особливості мікробота

Головним проривом стала "м'язова" система на основі рідкого палива (метанолу), що володіє в 10 разів більшою щільністю зберігання енергії, ніж традиційна батарейка такої ж ваги. М'язи створені з нікель-титанового сплаву, також відомого як нитінол, що володіє властивістю стискання при нагріванні. Синтетичний матеріал покрили платиновим порошком, що діє як каталізатор горіння парів метанолу. В процесі нагрівання і охолоджування метанолу відбувається скорочення м'язів, що приводять робота в рух.

Самі дослідники вказують, що пристрій ще потребує значних поліпшень і поки не готовий до комерційного використання. Наприклад, робот обмежений безперервним поступальним рухом, а виключення електроніки з рівняння знижує його здатність виконувати складні завдання.

Відео демонструє роботу мікробота RoBeetle:

Раніше інженери з Гарварду зробили крихітного робота-таргана, здатного переміщатися на величезній для своїх розмірів швидкості. Передбачається, що у майбутньому таких мініатюрних роботів можна буде використовувати для моніторингу навколишнього середовища, виконання пошуково-рятувальних операцій, інспекції інфраструктури та штучного запилення квітів.