В епоху розвитку компактних літальних апаратів розробники Sonin Hybrid подивилися на можливості таких ґаджетів під іншим кутом. Вони розробили дрон Recruit, здатний розвивати швидкість в 225 кілометрів на годину. Новинка має значну автономність і може використовуватися для рятувальних операцій.

За заявою розробників Recruit, він здатний працювати від одного заряду акумуляторів протягом трьох годин. Для полегшення дрона й підвищення його міцності інженери використовували вуглецеве волокно, а домогтися вражаючої автономності вдалося завдяки гібридній системі живлення, повідомляє New Atlas.

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Особливості дрона

Дрон Recruit оснащений бензиновим двигуном, підключеним до генератора, під час роботи якого здійснюється зарядка блоку батарей. У дрона класичне розташування пропелерів, всього їх чотири. З огляду на те, що літальний апарат проєктувався як промисловий, розробники подбали про підвищення максимальної швидкості переміщення, яка може досягати 225 км/год. Для порівняння, флагманський дрон DJI Phantom 4 Pro здатний розганятися до 72 км/год при тривалості польоту в 30 хвилин.

Фото квадрокоптера-рятувальника Sonin Hybrid:

Sonin Hybrid підкреслює, що їх розробка призначена для використання в поліції, в пожежних службах і навіть на службі у військових. Максимальна роздільна здатність відеозйомки, яку здатна забезпечити вбудована камера з системою стабілізації, становить 4К при 30 кадрах в секунду. Передбачені 30-кратний оптичний зум, функція автоматичного проходження за міткою, камера нічного бачення FLiR, прожектор з силою світла в 6000 люмен, гучномовець з радіусом дії до п'яти кілометрів, а також складне шасі.

Ціна й дата випуску

Представник не розкрив вартість новинки, але зазначив, що перші дрони будуть готові вже до кінця 2020 року.