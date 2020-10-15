З моменту відкриття надпровідності близько століття тому ця властивість матеріалів відігравала важливу роль у сучасних технологіях – наприклад, для створення сильних магнітних полів в маглев-поїздах або апаратах МРТ. Однак застосування надпровідності обмежується необхідною умовою: вкрай низькою температурою. Схоже цю проблему вирішили.

Команда фізиків та інженерів з Університету Рочестера під керівництвом Ранги Діаса повідомила про важливий прорив: їм вдалося подолати серйозну перешкоду на шляху до поширення надпровідних матеріалів. Ці матеріали мають нульовий електричний опір і витісняють магнітне поле, але через те, що зазвичай функціонують тільки при температурі нижче 140° C, для підтримки цього стану потрібно дороге обладнання, повідомляє New Atlas.

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Деталі відкриття

Діас називає надпровідність при кімнатній температурі "священним граалем" фізики конденсованої речовини. Його група витратила роки на експерименти з різними матеріалами – оксидами міді і речовинами на основі заліза – але успіх їх спідкав саме з воднем.

"Для створення високотемпературного надпровідника потрібні міцні зв'язки і легкі елементи. Це два найосновніших критерії. Водень найлегша речовина, а його зв'язки одні з найміцніших", – розповів фізик.

Недолік такого підходу в тому, що чистий водень можна перетворити в металевий стан тільки при вкрай високому тиску, тому вчені звернулися до альтернативних матеріалів, багатих воднем, які володіють потрібними надпровідними властивостями.

Робочою виявилася формула, що поєднує суміш водню, вуглецю й сірки, з якої синтезували органічні вуглецевий сірководень на алмазному ковадлі. Вуглецевий сірководень продемонстрував надпровідність при температурі близько 14,5°C і під тиском 267 ± 10 гігапаскалів.

Перший у світі надпровідник, який прауює при кімнатній температурі, відео:

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Чому це важливо

Застосовувати такого роду матеріали можна для створення більш ефективних енергомереж, які проводять електрику без великих втрат, викликаних опірністю сучасних проводів, більш швидких маглев-поїздів або іншого, ще більш футуристичного транспорту.

Ми живемо в напівпровідниковому світі, а з такого роду технологією можна перевести суспільство в надпровідний світ, в якому нам ніколи більше не знадобляться батареї,

– заявив Ашкан Саламат, співавтор дослідження.