Вчені представили робота під назвою α-WaLTR. Особливість новинки у тому, що його колеса, в разі необхідності, можуть ставати ногами.

Команда дослідників Техаського університету A&M сконструювала робота, котрий може визначати, що більше підходить для конкретної місцевості – колеса, чи ноги, повідомляється на сайті університету.

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Що відомо про розробку

Сьогодні людство створило десятки різноманітних моделей роботів. Одні наслідують форму людини. Маючи ноги, вони здатні долати такі перешкоди, як сходи. Проте подібні конструкції вимагають дуже складних програм керування, щоб адаптувати рухи до різних ситуацій. Інші ж моделі отримують колеса – досить надійний і відпрацьований спосіб пересування, проте обмежений поганою прохідністю.

Тепер вчені з Техаського університету A&M представили робота, який поєднує в собі обидві технології. Нова платформа під назвою α-WaLTR (Wheel-and-Leg Transformable Robot) пересувається за допомогою чотирьох коліс, які, при потребі, можуть розкриватися на три секції, трансформуючись у ноги, схожі на кігті. Вони можуть хапатися за нерівну поверхню, наприклад каміння, або уламки на місці катастрофи, і долати перешкоду.

Проєкт α-WaLTR фінансує агенство перспективних оборонних досліджень DARPA, тому в першу чергу робот використовуватиметься у військових цілях. Однак, за словами дослідників, технологія також може доставляти продукти, допомагати в сільському господарстві і навіть пересуватися по інших планетах.