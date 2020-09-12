Інженери компанії SoftBank Robotics розробили робота, який просить людей одягнути маску, якщо та відсутня на обличчі.

Гуманоїдний робот є модифікацією із серії Pepper. Ці роботи здатні розпізнавати обличчя і реагувати на емоції людей. Саме один з таких роботів "навчили" розпізнавати чи одягнена маска на обличчі і відповідно реагувати на це, повідомляє The Star.

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Як це працює

Камера робота сканує обличчя людини, яка стоїть навпроти і визначає, чи є на ньому маска. Якщо нижня частина обличчя відкрита, робот говорить "Вам варто завжди носити маску правильно". Коли робот бачить, що відвідувач надів маску, він говорить "Спасибі, що наділи маску".

Магазини повинні розставляти біля входу безліч людей, щоб забезпечити носіння масок, а іноді це буває непросто,

– пояснює директор з продажу SoftBank Robotics Джонатан Бойрі.

За словами розробників, ідея полягає у тому, щоб зробити "дружнє" нагадування, а не створити робота-поліцейського.

"Всі ми люди. Іноді я знімаю маску, коли виходжу з автобуса і забуваю одягнути її, коли приходжу в офіс. Робот нагадує, що її потрібно одягнути. Це важливо. Ми всі помиляємося, ми все забуваємо", – вважає Бойрі.

У деяких країнах Pepper вже використовують в магазинах, на виставках або в інших громадських місцях.