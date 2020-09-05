Технологія перетворення вуглекислого газу в кисень за допомогою фотосинтезу, властивого рослинам, викликає підвищений інтерес серед наукової спільноти. Одна з останніх розробок заснована на бездротових фотоплівках, які перетворюють діоксид вуглецю під дією сонячного світла в чисте паливо.

Вчені Кембриджського університету розробили бездротові пристрої, заповнені фотокаталізатором, повідомляє New Atlas. Передбачається, що подібна технологія ляже в основу гігантських енергетичних ферм майбутнього.

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Особливості технології

Раніше вчені вже пропонували прототип штучного листа, що перетворює сонячне світло і воду в паливо. На той момент це був газ, що складається з оксиду вуглецю і водню, а в основі технології лежали перовськитові поглиначі світла. Нова розробка заснована на фотокаталізаторах, кожен з яких вбудований в окремий лист. Головними особливостями нової технології вчені називають низьку вартість, простоту виготовлення і відсутність побічних продуктів.



Процес створення листів

В ході випробувань вдалося домогтися перетворення сонячного світла, вуглекислого газу і води на кисень і мурашину кислоту. На відміну від газу її легко зберігати і можна використовувати як паливо або як будівельний блок для водню. Для демонстрації технології був створений лист площею 20 см². За словами дослідників, вони можуть легко масштабувати технологію, створюючи екологічно чисті сонячні ферми.

Плани на майбутнє

Однією з переваг нового методу називається практично безвідходний процес. Попри подібні успіхи, команда не має наміру зупинятися на досягнутому. У планах – поліпшення енергоефективності та експерименти з каталізаторами, здатними виробляти різні типи сонячного палива.