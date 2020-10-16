Інженер та блогер Джеймс Хобсон з каналу the Hacksmith з командою створили повністю функціональний світловий меч із "Зоряних воєн". Меч працює на суміші пропану та кисню, горить при температурі в 2204 градусів за Цельсієм і може прорізати метал.

Відео про створення меча та його тестування блогер-інженер виклав на своєму youtube-каналі, повідомляє 24 канал. У ролику Хобсон розповідає та показує, як створювався меч та як він функціонує.

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Як вдалося створити світловий меч

Команда інженерів the Hacksmith працює над створенням робочого прототипа світлового меча вже понад 4 роки. Раніше блогери вже показували варіанти меча з нагрітої арматури та титанового стержня, однак за принципом роботи це були не зовсім світлові мечі.

Цього разу хлопцям таки вдалося створити прототип меча, який найбільше підпадає під опис прото-світлового меча з оригінальної історії "Зоряних воєн".

За словами Джеймса Хобсона, створити світловий меч, який би працював повністю автономно, сьогодні поки неможливо. Тому що для безперебійної роботи плазмового потоку будуть потрібні батареї, здатні виробляти більше енергії, ніж атомна електростанція, а їх розміри при цьому не повинні перевищувати крони.

Як створювали світловий меч, відео:

При створенні прототипу меча інженери використали принцип об'єднання скрапленого газу з киснем, які під тиском випускаються через ламінарні сопла. Вони генерують висококонцентрований потік газу.

Завдяки додаванню в суміш різноманітних солей можна навіть змінювати колір світлового потоку. Таким чином інженери змогли отримати зелений, жовтий червоний та інші кольори променя.

Хобсон зазначає, що створений командою прототип чвітлового меча випускає потік плазми температурою близько 2200° C. При цьому живлення здійснюється через спеціальний "рюкзак", який управляється клапанами. Після налаштування і випробувань винаходу Хобсон отримав плазмовий струмінь, який відрізняється таким же діаметром і довжиною, що й промінь світлового меча. Він може повністю "складатися" і навіть різати метал.

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Випробування світлового меча, відео: