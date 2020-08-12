Виробники дисплеїв для електронних пристроїв намагаються всіма силами підвищити роздільну здатність екранів різноманітних пристроїв. Корейським вченим вдалося розробити технологію виробництва "нанодісплеїв" з надзвичайно високою роздільною здатністю, засновану на тезнології 3D-друку.

Команда інженерів з Дослідницького інституту електротехнологій KERI розробила першу нанофотонну технологію 3D-друку, що дозволяє виготовити дисплеї з надвисокою роздільною здатністю та високою щільністю інтеграції пікселів на основі тривимірної топології. Фахівцям вдалося домогтися збільшення роздільної здатності дисплеїв, яка у 5,6 раза перевершує поточний ліміт щільності пікселів в комерційних технологіях, повідомляє EurekAlert.

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Як працює розробка

Нова технологія забезпечує виробництво 3D-матриці в наномасштабі на основі друку квантових точок. Під впливом світла або електрики квантові точки випромінюють світло різних кольорів. Завдяки чистоті кольору і високої стабільності вони широко застосовуються для створення дисплеїв для телевізорів, смартфонів і планшетів.

Для того щоб підвищити дозвіл, виробники намагаються зменшити розмір пікселів і збільшити їх кількість. Однак тут вони стикаються з проблемою обмеження інтенсивності світла.

Як інженери зробили відкриття

Фахівці KERI досліджували можливість створення пікселів з 3D-структурою замість звичайних плоских плівок, щоб зберегти високу інтенсивність світла. У них вийшли пікселі з поперечним розміром 620 нм і 10 000 нм у висоту. Тривимірна форма дозволила їм досягти дворазового підвищення яскравості при збереженні повнокольорового відображення, в порівнянні з традиційною плівковою структурою.

Що стосується щільності пікселів, то роздільна здатність трьох основних кольорів становила 5600 пікселів на дюйм, що кратно більше екранів телевізорів 8K QLED (100 ppi), ноутбуків (200 ppi) і смартфонів (800 ppi) і перевершує ліміт комерційних технологій (1000 ppi) у п'ять з гаком разів.

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Застосування технології

Дисплеї з такою високою роздільною здатністю можуть підійти для створення гарнітур VR і AR, проєкторів та іншої електроніки, що вимагає високої чіткості зображення.

Одна з найсерйозніших переваг нанофотонної технології 3D друку KERI в тому, що матеріали, які застосовуються для 3D-друку квантових точок – це доступні поліамід або поліетилентерефталат.

Розробники вже запатентували свою технологію і тепер шукають партнерів для комерційного виробництва дисплеїв з феноменальним дозволом.