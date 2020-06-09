Apple iOS неодноразово ставала об'єктом критики через відсутність низки функцій, які вже давно стали звичними для користувачів Android-пристроїв. Наприклад, за багато років свого розвитку мобільна ОС так і не отримала функції запису телефонних розмов. Однак незабаром ситуація може змінитися.

За заявою ентузіастів, які розмістили в мережі знімок екрана неназваної моделі iPhone, наступна версія iOS буде підтримувати функцію запису голосових викликів як під час звичайних телефонних розмов, так і при здійсненні дзвінків по FaceTime, повідомляє ithome.

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Коли з'явиться нова функція і як вона працюватиме

Інсайдери відзначають, що згідно чинному законодавству США, запис буде вважатися законним, лише якщо інша сторона повідомлена про це або під час виклику є спеціальна голосова підказка, яка повідомила співрозмовника автоматично.

З цієї причини в діалоговому вікні активації функції висвічується відповідна інформація про необхідність отримати згоду співрозмовника. Також забороняється передавати смартфон іншим особам для здійснення дзвінків з ввімкненою функцією запису.



Скріншот налаштувань нової функції iOS14

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Перевірити достовірність витоку користувачі зможуть після презентації нової версії ОС, яка відбудеться на конференції для розробників WWDC 2020 року, яка запланована на 23 червня поточного року.