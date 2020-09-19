Компанія Apple випустила сьогодні великі поновлення своїх мобільних платформ – iOS 14 і iPadOS 14. Виробник оголосив реліз стабільної версії ОС всього за добу. Це викликало хвилю обурення з боку розробників і скарги на квапливість Apple.

Як передає ZDNet, зараз експерти не рекомендують встановлювати iOS 14 на свої iPhone.

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У чому річ

Проблема полягає у тому, що Apple не випускала фінальної версії iOS 14 Golden Master для розробників аж до презентації 15 вересня. А вже наступного дня ОС випустили для користувачів.

Тож розробники практично не мали часу, щоб випустити оновлені версії додатків з виправленими помилками та новими функціями.

Вони попереджають користувачів, що проблем та багів не уникнути, тож радять поки зачекати із оновленням. Це ж стосується і операційних систем iPadOS, TvOS і WatchOS.

Що нового в iOS 14

iOS 14 включає велику кількість важливих нововведень. Одна із найбільш очевидних функцій – на головний екран iPhone вивели віджети. Ще одне цікаве нововведення – сканування кодів так званих бліц-додатків. Щоправда, ця функція запрацює трохи пізніше. З'явився і аудіоперекладач. Він працює з такими мовами:

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