Компанія Apple 22 червня проводить онлайн-конференцію WWDC 2020 року. За чутками, саме сьогодні компанія представить нову версію операційної системи для iPhone.

При цьому відомий мережевий інформатор Макс Вайнбах опублікував у своєму Twitter-блозі деякі дані про ребрендинг цієї мобільної операційної системи.

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Так, він оприлюднив короткий ролик в фірмовому стилі бренду, на якому можна побачити нове ім'я iOS.

Що нового

Одне з найбільших нововведень стосується назви. Компанія перейменує операційну в iPhoneOS. Таку назву операційка отримала у 2007 році під час анонсу першого смартфона Apple.

Leaked iPhone OS promo video pic.twitter.com/nE870mLKTo — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 21, 2020

14 версія операційної системи принесе для iPhone покращений додаток для відстеження фізичної активності, зокрема він отримає функцію визначення виду спорту.

Також після оновлення смартфони отримають нові можливості доповненої реальності та підтримку стилуса Apple Pencil. Мають розширити функціонал фірмового браузера Safari.

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Крім того, за чутками компанія істотно змінить штатні додатки "Музика" і "Повідомлення".