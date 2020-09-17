Компанія Apple випустила нові версії операційних систем для своїх девайсів, зокрема, користувачам вже доступні iPadOS 14 для низки iPad та watchOS 7 для Apple Watch.

24 канал розповідає про переваги, що отримають девайси після оновлення, а також список ґаджетів, що можуть оновитись.

До теми Apple випустила iOS 14: що нового та список iPhone, яким доступне оновлення

Що нового в iPadOS 14

Компанія змінила дизайн інтерфейсу додатків, адаптувавши його під великий екран планшета. Також розробники додали функції, пов'язані зі стилусом Apple Pencil. Зокрема, девайс підтримує рукописний ввід в пошуковому рядку або нотатках.

iPad, що отримають оновлення

iPad Pro 12.9-inch (fourth generation)

iPad Pro 11-inch (second generation)

iPad Pro 12.9-inch (third generation)

iPad Pro 11-inch (first generation)

iPad Pro 12.9-inch (second generation)

iPad Pro 12.9-inch (first generation)

iPad Pro 10.5-inch

iPad Pro 9.7-inch

iPad (eighth generation)

iPad (seventh generation)

iPad (sixth generation)

iPad (fifth generation)

iPad mini (fifth generation)

iPad mini 4

iPad Air (fourth generation)

iPad Air (third generation)

iPad Air 2

Що нового в watchOS 7

Суттєве оновлення торкнеться циферблатів – їх на вибір у користувача стає ще більше. Також з'являються можливість їх кастомізувати циферблатами.

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також розробники додали нові функції для здоров'я та фітнесу, наприклад визначення максимального споживання кисню (в низькому діапазоні) та нові види тренувань. Нарешті користувачі Apple Watch дочекались трекінгу сну. Крім того, з оновленням годинник визначатиме час правильного миття рук – нова функція пов'язана, звісно ж, з пандемією.

Apple Watch, що отримають оновлення