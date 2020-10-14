Компанія Apple нарешті анонсувала нову лінійку смартфонів iPhone 12. За традицією, одразу після презентації виробник офіційно знизив ціни на старіші моделі. Зокрема, подешевшали більш доступні iPhone 11, iPhone Xr та iPhone SE.

При цьому флагманські моделі iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max виробник вирішив зняти з продажу. Це теж відбувається щороку, щоб уникнути конкуренції з новими флагманами iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max, передає Macrumors.

До теми iPhone 12: характеристики і ціна довгоочікуваних флагманів Apple

Нові ціни

Вже з 14 жовтня відносно бюджетні iPhone можна буде купити зі знижками. Щоправда, це стосується лише офіційних магазинів Apple.

Вартість iPhone 11 стартує з 599 доларів (16 800 гривень).

(16 800 гривень). базова ціна iPhone SE починається із 399 доларів (11 200 гривень).

(11 200 гривень). Найпопулярніший смартфон 2019 року iPhone Xr зараз коштує 499 доларів (14 тисяч гривень).

До речі, iPhone 11 залишається найпопулярнішим смартфоном у світі вже кілька кварталів. За даними ComprarAcciones, iPhone 11 був найбільш продаваним смартфоном у першій половині 2020 року з результатом 37,7 мільйона пристроїв.

Цікаво Нова лінійка iPhone 12: ціна смартфонів в Україні

При цьому його найближчий конкурент – Samsung Galaxy A51 має в кілька разів скромніший показник – 11,4 мільйона пристроїв.