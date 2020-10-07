iPhone 11 – найпопулярніший смартфон на ринку, конкуренти далеко позаду
Ми вже неодноразово писали, що iPhone 11 залишається найпопулярнішим смартфоном у світі вже кілька сезонів поспіль. Загалом, у другому кварталі 2020 року було продано 294,7 мільйона телефонів, що на 20,4% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.
Такими є дані ComprarAcciones.com.
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Як відомо, iPhone 11 був найбільш продаваним смартфоном у першій половині 2020 року з результатом 37,7 мільйона пристроїв. І показники iPhone 11 дійсно вражають.
Його найближчий конкурент Samsung Galaxy A51 має показник 11,4 мільйона пристроїв.
Найпопулярніші смартфони на ринку / compraracciones.com
На третьому і четвертому місці Redmi Note 8 і Note 8 Pro з показниками 11 і 10,2 мільйона.
Також у першу десятку увійшли:
- Apple iPhone SE,
- iPhone Xr,
- iPhone 11 Pro Max,
- Redmi 8A,
- Redmi 8,
- iPhone 11 Pro.
Що стосується виробників, то виробники Samsung і Huawei зайняли по 20% ринку, а Apple займає третє місце з часткою ринку 13,5%.