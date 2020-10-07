Ми вже неодноразово писали, що iPhone 11 залишається найпопулярнішим смартфоном у світі вже кілька сезонів поспіль. Загалом, у другому кварталі 2020 року було продано 294,7 мільйона телефонів, що на 20,4% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Такими є дані ComprarAcciones.com. До теми Презентація iPhone 12: Apple назвала офіційну дату Як відомо, iPhone 11 був найбільш продаваним смартфоном у першій половині 2020 року з результатом 37,7 мільйона пристроїв. І показники iPhone 11 дійсно вражають. Хто ще у рейтингу Його найближчий конкурент Samsung Galaxy A51 має показник 11,4 мільйона пристроїв. Найпопулярніші смартфони на ринку / compraracciones.com На третьому і четвертому місці Redmi Note 8 і Note 8 Pro з показниками 11 і 10,2 мільйона. Також у першу десятку увійшли: Apple iPhone SE,

iPhone Xr,

iPhone 11 Pro Max,

Redmi 8A,

Redmi 8,

iPhone 11 Pro. Що стосується виробників, то виробники Samsung і Huawei зайняли по 20% ринку, а Apple займає третє місце з часткою ринку 13,5%.