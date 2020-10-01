За чутками, вже найближчим часом компанія Apple може надіслати ритейлерам нову лінійку iPhone 12. Судячи з інформації продавців, у лінійці буде не чотири, а п’ять смартфонів.

Про це повідомляє німецький ресурс WinFuture, що працює з відомим інсайдером Роландом Квандтом. Він опублікував нові подробиці.

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Що відомо

П’ятий смартфон, як повідомляється, буде бюджетним. Його назва поки що не відома. Модель отримає велику кількість варіантів кольору, серед яких:

Чорний

Білий

Синій

Червоний

Жовтий

Кораловий.

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Ймовірно, мова йде про модель iPhone 12 mini, про яку ми вже писали раніше. За чутками, iPhone 12 mini отримає діагональ 5,4 Цей смартфон може бути оснащений фірмовим чіпом Apple B14 (спрощена версія Apple A14) та відрізнятиметься зниженою частотою роботи ядер.

Також новинка зможе похвалитися досить великими об’ємами пам’яті: 64 ГБ в базовому варіанті та 128 і 256 за доплату.

Таким чином, Apple продовжує стратегію попередніх років з однією базовою моделлю та Pro-версіями у більш просунутих комплектаціях.