Вже 15 вересня Apple проведе свою осінню презентацію. Що саме презентують купертинівці – поки невідомо. Однак, інсайдери припускали, що iPhone 12 ми не побачимо. Та зараз з'явилися докази, що свідчать про протилежне.

Принаймні про це пише китайський ресурс Mydrivers. Видання вважає, що Apple може здивувати фанатів та анонсувати iPhone 12.

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Докази

Як зауважили журналісти, після створення на YouTube-сторінці Apple посилання (де можна буде подивитися захід Apple Time Flies) компанія видалила рекламні ролики смартфонів iPhone 11/11 Pro, а також розумного годинника Apple Watch Series 5. Це може означати, що разом із Apple Watch Series 6 мають презентувати і лінійку iPhone 12.

Окрім того, відомий роздрібний продавець електронних товарів в США Target також підтверджує анонс Apple Watch Series 6 і iPhone 12.

Також оператор Vodafone UK натякає на анонс смартфона на цьому тижні.

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Нагадаємо, раніше інсайдер Джон Проссер, який відзначився кількома точними витоками про пристрої Apple, заявив, що iPhone 12 ще не готовий до презентації. Тож 15 вересня Apple анонсує лише новий планшет iPad Air та розумний годинник Apple Watch.

Чиї витоки виявляться правдою – побачимо вже незабаром. До речі, Техно 24 буде вести онлайн-трансляцію з події.