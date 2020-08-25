Нову лінійку смартфонів від Apple (можливо отримає назву iPhone 12) ще не представили, але інформації про новинки вже багато. На основі цих витоків експерти вже сформували враження про ці смартфони.

Зокрема, джерела вже назвали недоліки майбутньої лінійки iPhone 12. Тож фахівці вже називають досить слабкою, передає Mydrivers.

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Батареї. Популярний аналітик Apple Мінг-Чі Куо стверджує, що ємність акумуляторів в лінійці iPhone 12 буде нижчою. Цю інформацію підтверджує і корейське сертифікаційне агентство.

На такий крок, кажуть експерти, Apple пішла, щоб зменшити ємність батарей чотирьох моделей до:

2227 мАг у iPhone 12,

2775 мАг у iPhone 12 Max,

2815 мАг у iPhone 12 Pro,

3687 мАг у iPhone 12 Pro Max.

Хоча, ситуацію врятувати може процесор. За чутками, фірмовий чіп A14 має бути ще енергоефективніший, ніж попередник.

120-герцевий екран . Також засновник дослідницьких компаній Display Supply Chain Consultants та DisplaySearch Росс Янг заявив, що не варто очікувати й на 120-герцевий екран – його просто не встигнуть додати до iPhone 12. Ймовірно, таку частоту оновлення отримає вже iPhone 13.



. Також засновник дослідницьких компаній Display Supply Chain Consultants та DisplaySearch Росс Янг заявив, що не варто очікувати й на 120-герцевий екран – його просто не встигнуть додати до iPhone 12. Ймовірно, таку частоту оновлення отримає вже iPhone 13. Зарядка. Ще один недолік – потужність зарядки, яка складе всього 20 Вт. Якщо це буде правдою, то iPhone 12 поступатиметься величезній кількості дешевих Android-смартфонів. При цьому в світі Android вже є смартфони з потужністю зарядки більше 100 Вт.

Також були чутки, що зарядка в комплект взагалі не потрапить, лише провід для зарядки.

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І наостанок додало ложку меду. Всі експерти та витоки сходяться на інформації, що Apple таки оснастить свої новинки підтримку мережі 5G.