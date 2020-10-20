iPhone кольору трусів: користувачі жартують про дивний колір смартфона
Вже через кілька днів після презентації нової лінійки iPhone 12 блогери почали отримувати примірники смартфонів. Тож стало відомо реальний зовнішній вигляд новинок, зокрема колір iPhone 12 і iPhone 12 Pro. І саме колір розчарував користувачів.
Зокрема, питання виникли щодо синього кольору iPhone 12. Так, користувачі відразу ж звернули увагу на те, що в реальності синій iPhone 12 не відповідає зображенню, яке є на офіційному сайті, передає Mydrivers.
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Що не так з синім
Користувачі зауважують, що насправді синій колір виглядає, так би мовити "дешево". Як дехто пише, "виникає бажання відразу ж приховати смартфон в чохлі".
Користувачі жартують про дивний колір iPhone 12 / Скріншот
Дотепники одразу ж провели паралелі між таким кольором і речами, зокрема синіми капцями, смітником і навіть трусами.
До речі, це не єдине розчарування, що чекає користувачів у коробці нового iPhone 12 – там вже не буде блоку зарядки. Покупцям пропонують використовувати вже наявні аксесуари або придбати їх окремо.
При цьому роздрібна ціна оригінального адаптера живлення Apple з роз'ємом USB Type-C і вихідною потужністю 20 Вт складає 19 доларів (трохи більше 500 гривень).