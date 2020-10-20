Вже через кілька днів після презентації нової лінійки iPhone 12 блогери почали отримувати примірники смартфонів. Тож стало відомо реальний зовнішній вигляд новинок, зокрема колір iPhone 12 і iPhone 12 Pro. І саме колір розчарував користувачів.

Зокрема, питання виникли щодо синього кольору iPhone 12. Так, користувачі відразу ж звернули увагу на те, що в реальності синій iPhone 12 не відповідає зображенню, яке є на офіційному сайті, передає Mydrivers.

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Що не так з синім

Користувачі зауважують, що насправді синій колір виглядає, так би мовити "дешево". Як дехто пише, "виникає бажання відразу ж приховати смартфон в чохлі".

Користувачі жартують про дивний колір iPhone 12 / Скріншот

Дотепники одразу ж провели паралелі між таким кольором і речами, зокрема синіми капцями, смітником і навіть трусами.

До речі, це не єдине розчарування, що чекає користувачів у коробці нового iPhone 12 – там вже не буде блоку зарядки. Покупцям пропонують використовувати вже наявні аксесуари або придбати їх окремо.

При цьому роздрібна ціна оригінального адаптера живлення Apple з роз'ємом USB Type-C і вихідною потужністю 20 Вт складає 19 доларів (трохи більше 500 гривень).