Компанія Moment випустила серію аксесуарів для нової лінійки смартфонів iPhone 12, які використовують MagSafe. Як заявляє виробник, новинки призначені в основному для зйомки.

Компанія Moment розширила лінійку своїх аксесуарів для смартфонів Apple. Вони поєднують в собі бездротову зарядку з магнітним кріпленням до корпусу, повідомляє nofilmschool.

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Що цікавого

Переважно Moment випускає аксесуари для мобільної зйомки, і лінійка (М)Force не стала винятком. До неї увійшли штативи, триподи і тримачі, в тому числі з вбудованими акумуляторами і підсвічуванням. Всі сумісні з новою технологією MagSafe.



Аксесуари (М)Force для iPhone 12 / фото Moment

Деякі аксесуари Moment подовжують автономність iPhone 12 під час зйомки, адже у своїй комплектації мають вбудовані акумулятори, дозволяючи заряджати смартфони під час роботи. Також є тримачі для розміщення смартфона на столі або панелі автомобіля.



Аксесуари (М)Force для iPhone 12 / фото Moment

Ціни

Moment продає їх на своєму сайті за різними цінами — від 20 до 50 доларів (570 – 1 430 гривень) в залежності від моделі і характеристик. евідомо, чи будуть їх завозити в Україну.