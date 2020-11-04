Для iPhone 12 показали дуже незвичайні аксесуари
Компанія Moment випустила серію аксесуарів для нової лінійки смартфонів iPhone 12, які використовують MagSafe. Як заявляє виробник, новинки призначені в основному для зйомки.
Компанія Moment розширила лінійку своїх аксесуарів для смартфонів Apple. Вони поєднують в собі бездротову зарядку з магнітним кріпленням до корпусу, повідомляє nofilmschool.
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Що цікавого
Переважно Moment випускає аксесуари для мобільної зйомки, і лінійка (М)Force не стала винятком. До неї увійшли штативи, триподи і тримачі, в тому числі з вбудованими акумуляторами і підсвічуванням. Всі сумісні з новою технологією MagSafe.
Аксесуари (М)Force для iPhone 12 / фото Moment
Аксесуари (М)Force для iPhone 12 / фото Moment
Ціни
Moment продає їх на своєму сайті за різними цінами — від 20 до 50 доларів (570 – 1 430 гривень) в залежності від моделі і характеристик. евідомо, чи будуть їх завозити в Україну.
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