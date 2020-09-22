Вже кілька днів не стихають чутки про те, що Apple готує ще одну версію в лінійці iPhone 12. Це компактна версія смартфона під назвою iPhone 12 mini. Зараз джерела назвали більше деталей про майбутню новинку.

Зокрема, iPhone 12 mini отримає діагональ 5,4 дюйма, передає Mydrivers.

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Що ще відомо

iPhone 12 mini може бути оснащений фірмовим чіпом Apple B14 (спрощена версія Apple A14). Він відрізнятиметься зниженою частотою роботи ядер.

За чутками, Apple B14 будуть використовувати у нових смартфонах лінійки iPhone SE, які можуть вийти під назвами iPhone SE Plus і iPhone SE3.

Що стосується ціни, то експерти кажуть, що компанія зробить iPhone 12 mini дійсно бюджетним, особливо для індійського ринку. річ у тому, що Індія і Китай є найбільшими ринками мобільних пристроїв, але позиції Apple в Індії дуже слабкі. На початку року компанія займала всього 2% місцевого ринку.

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Також виробник може знизити вартість mini-версії, прибравши зі стандартного комплекту поставки зарядний пристрій і навушники.