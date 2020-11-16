Новий iPhone 12 mini отримав чимало переваг, зокрема компактний розмір та відносно доступну ціну. Однак, є характеристики, які розчарували користувачів. Це погана автономність та навіть проблеми з роботою дисплея.

Як кажуть блогери та користувачі, що вже отримали iPhone 12 mini, смартфон демонструє некоректну роботу дисплея смартфона при повсякденному використанні, передає Engadget.

Цікаво iPhone SE 3: з'явились деталі про новий бюджетник від Apple

Що не так

Більшість скарг полягають в тому, що дисплей не з першого разу реагує на дотики до екранних кнопок ліхтарика і камери. Також проблеми виникають під час свайпів вгору для розблокування.

Цікаво, що цих проблем не виникає, якщо смартфон підключений до зарядного пристрою. Чутливість сенсора повертається ще й тоді, коли смартфон використовують без чохла.

Ще одна проблема – ємність батареї iPhone 12 mini, яка становить всього 2227 мАг. При цьому більшість среднебюджетних Android-смартфонів укомплектовані батареями на 3500 – 4000 мАг. Навіть знизивши яскравість дисплею до мінімуму автономність смартфона складає до 10 годин 22 хвилин.