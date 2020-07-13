Чим ближче анонс нової лінійки смартфонів від Apple iPhone 12, тим більше нових подробиць про майбутні новинки. І треба сказати, більшість чуток розчаровують.

Зокрема, витоки повідомляють, що акумулятори для смартфонів лінійки iPhone 12, отримають меншу ємність, передає Mydrivers.

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Про це, начебто, свідчать витоки із Китаю, де батареї пройшли сертифікацію.

Детальніше

Згідно із новими даними, 5,4-дюймовий iPhone 12 буде оснащений акумулятор A2471 ємністю 2227 мАг.

iPhone 12 Max з діагоналлю 6,1 дюйма, а також iPhone 12 Pro отримають батарею A2431 на 2775 мАг.

iPhone 12 Pro Max із діагоналлю 6,7 дюйма отримають акумулятор A2466 з ємністю 3687 мАг.

Для порівняння нагадаємо:

iPhone 11 має батарею на 3110 мАг,

ємність iPhone 11 Pro складає 3190 мАг,

iPhone 11 Pro Max – 3500 мАг.

Щоправда, на автономність роботи смартфона важливий вплив має процесор. Як відомо, Apple завжди наголошує на енергоефективності своїх фірмових акумуляторів. Лінійка iPhone 12 має отримати чіп нового покоління A14 Bionic.

Інші погані новини

Раніше ми повідомляли, що за чутками смартфони iPhone 12 вже не отримають в комплекті дротові навушники. Також є чутки, що не знайдуть користувачі у комплекті і зарядки, тільки зарядний кабель.

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Крім того, аналітики стверджують, що найдоступніший смартфон лінійки iPhone 12 буде дорожчий, ніж його попередник на старті продажів iPhone 11. Новинка буде коштувати 750 доларів, тоді як рекомендована вартість iPhone 11 складала 700 доларів.