На жовтневій презентації Apple представила нове покоління смартфонів, які отримали новий тип магнітної зарядки MagSafe. Представники компанії відзначили, що в iPhone 12 швидкість зарядження зросла в два рази у порівнянні з iPhone 11, однак таке можливо лише при дотриманні однієї умови.

Як працює нова зарядка iPhone

Якщо користувач підключить до iPhone 12 сертифіковану MagSafe-зарядку, то ґаджет буде заряджатися на потужності в 15 Вт. При цьому справедливо буде згадати, що початкова потужність Qi-зарядки в iPhone X і iPhone 8, представлених у 2017 році, становила лише 5 Вт з подальшим апгрейдом до 7,5 Вт, повідомляє 24 канал.

Цікаво Презентація iPhone 12: ґаджети, які показали на осінній конференції Apple

Обмеження

У випадку, якщо зарядка буде здійснюватися будь-якою іншою Qi-сумісною станцією, незалежно від її потужності iPhone 12 обмежуватиме ротужність до 7,5 Вт.

Разом з ти треба враховувати, що заявлені 15 Вт в MagSafe варто сприймати з певною часткою скептицизму – на такій потужності ґаджет може заряджатися лише певний час, і провідна зарядка, як і раніше буде швидшою та ефективнішою.

Що показали на Apple Event 2020

На жовтневій презентації Apple нарешті показала довгоочікувані смартфони:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Колонка HomePod mini

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