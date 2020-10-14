iPhone 12 отримав збільшену швидкість бездротової зарядки, та є одна умова
На жовтневій презентації Apple представила нове покоління смартфонів, які отримали новий тип магнітної зарядки MagSafe. Представники компанії відзначили, що в iPhone 12 швидкість зарядження зросла в два рази у порівнянні з iPhone 11, однак таке можливо лише при дотриманні однієї умови.
Як працює нова зарядка iPhone
Якщо користувач підключить до iPhone 12 сертифіковану MagSafe-зарядку, то ґаджет буде заряджатися на потужності в 15 Вт. При цьому справедливо буде згадати, що початкова потужність Qi-зарядки в iPhone X і iPhone 8, представлених у 2017 році, становила лише 5 Вт з подальшим апгрейдом до 7,5 Вт, повідомляє 24 канал.
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Обмеження
У випадку, якщо зарядка буде здійснюватися будь-якою іншою Qi-сумісною станцією, незалежно від її потужності iPhone 12 обмежуватиме ротужність до 7,5 Вт.
Разом з ти треба враховувати, що заявлені 15 Вт в MagSafe варто сприймати з певною часткою скептицизму – на такій потужності ґаджет може заряджатися лише певний час, і провідна зарядка, як і раніше буде швидшою та ефективнішою.
Що показали на Apple Event 2020
На жовтневій презентації Apple нарешті показала довгоочікувані смартфони:
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- Колонка HomePod mini