Презентація нової лінійки iPhone 12 має відбутись восени. І зараз з'являється все більше інформації про майбутню новинку. Зокрема, в мережі з'явилося фото батареї смартфона і вона розчаровує.

Як передає Gizmochina, запуск смартфонів iPhone 12 з підтримкою мереж 5G відклали до листопада. Причина очевидна – пандемія коронавірусу уповільнила процес виробництва.

Цікаво Як виглядатиме iPhone у 2022 році: з'явилися дані про камери

Щодо батареї, то витоки підтверджують інформацію, що ємність акумулятора старшої версії смартфона iPhone 12 Pro складе всього 2775 мАг. ЦІ дані підтверджує фотографія акумулятора, яка з'явилися в базі даних південнокорейського регулятора SafetyKorea.

2775 мАг – це дуже низький показник. Єдине, на що можна сподіватись, що новий фірмовий процесор буде ще більш енергоефективним і компенсує цю ємність.

Що ще цікавого

Японське видання MacOtakara поділилось ще одним цікавим фактом. Apple може випустити кілька версій iPhone 12. Одна із них матиме підтримку 4G і може вийти у жовтні. А виробництво модифікації із 5G відклали до другої половини жовтня, тож ми побачимо цю модель не раніше листопада.