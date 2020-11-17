Ведучі з популярного YouTube-каналу порівняли новий смартфон Apple з флагманом Google Pixel 5. Вони намагались з'ясувати, який гаджет пропрацює довше при ідентичних сценаріях використання.

Варто відзначити, що в Google Pixel 5 встановлена батарея, ємність якої майже на 45% більше, ніж в iPhone 12, пише geeky-gadgets.

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Що відомо

Флагман Google підтримує частоту оновлення дисплея в 90 Гц. Сам дисплей – 6 дюймів при роздільній здатності 2340х1080 пікселів. Смартфон оснащений 7-нанометровим процесором Snapdragon 765.

У iPhone 12 6,1-дюймовий дисплей демонструє картинку з роздільною здатністю 2523х1170 пікселів з частотою оновлення 60 Гц. В новинці використовується більш енергоефективний чіп Apple A14 Bionic, виготовлений по 5-нанометровому техпроцесу.

Перед початком тестування яскравість дисплеїв смартфонів була відкалібрована на значення яскравості в 200 ніт. Потім за допомогою роборуки автори YouTube-каналу PhoneBuff приступили до тестування автономності смартфонів.

Дивіться запис експерименту: відео

На гаджетах запускалися різні додатки, набирався текст, відтворювалося відео. Іншими словами, автори тестування постаралися зробити тест максимально схожим з повсякденною експлуатацією гаджетів. У такому активному режимі iPhone 12 пропрацював 9 годин і 1 хвилину, поступившись Google Pixel 5 25 хвилинами в автономності. У процентному співвідношенні перевага Pixel 5 склало 4,4% при різниці в ємності акумуляторів близько 45%.