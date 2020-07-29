Більшість інформації, що ми отримуємо про майбутні смартфони iPhone 12 відверто розчаровують. Нарешті з'явилися і хороші новини. Вони стосуються топової версії лінійки iPhone 12 Pro Max.

Apple вже зареєструвала у китайського і корейського регуляторів акумулятор iPhone 12 Pro Max, передає Mydrivers.

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Деталі

Батарея отримала маркування A2389. Це і свідчить про приналежність акумулятора до Apple. Подібні батареї компанія встановлює в свої смартфони.

Ємність цієї батареї становить 4380 мАг. Нагадаємо, що це рекордний показник для смартфонів iPhone за весь час існування компанії. Такий акумулятор отримає найбільший смартфон лінійки iPhone 12 Pro Max.

Нові дані про батарею iPhone 12 / Скріншот

Щоправда, раніше була інформація, що iPhone 12 Pro отримає батарею на 2775 мАг. Ці дані підтверджувала і фотографія акумулятора, яка з'явилися в базі даних південнокорейського регулятора SafetyKorea.

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Хочеться вірити, що ємність батареї буде таки більшою за 4000 мАг. Або лишається сподіватись на енергоефективність процесора майбутніх новинок.