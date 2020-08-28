Apple досі не озвучила дати анонсу нової лінійки смартфонів iPhone 12. За чутками, подія має відбутися 10 вересня. Зараз в мережі з'явились повні характеристики і ціна типової моделі iPhone 12 Pro Max.

Інформацію оприлюднив інсайдер під ніком Leaks.

До теми iPhone 12 в робочому стані засвітився на відео

Як бачимо, інсайдер роздобув скріншоти, які дуже нагадують офіційний сайт Apple, там розміщена вся інформація про новинки. Не виключено, що це був внутрішній витік.

Характеристики iPhone 12 Pro Max

Як свідчать скріншоти, iPhone 12 Pro Max отримає екран OLED Super Retina XDR діагоналлю 6,7 дюйма. Роздільна здатність камери 16 Мп. Набір об'єктивів не зміниться: ширококутний, надширококутний та телемодуль. також він матиме підтримку запису відео 4К з частотою 240 к/с. Важливо, що екран отримає частоту оновлення кадрів 120 Гц. Новинка буде працювати на базі чіпа Apple A14 та отримає захист від зовнішніх впливів за стандартом IP68.

Також iPhone 12 Pro Max має працювати на 2 години більше, ніж попередник. Є підтримка 5G та нова потужна SoC.

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Ціна

Вартість iPhone 12 Pro Max стартує від 1100 доларів (29 700 гривень).