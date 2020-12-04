Нещодавно ми повідомляли про проблеми в роботі iPhone 12 mini. А зараз користувачі заявляють про те, що смартфони лінійки iPhone 12 втрачають підключення до мобільних мереж 4G і 5G.

Такі скарги від користувачів надходять ще з кінця жовтня, пише видання Gsmarena.

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Що знову не так

На проблему з підключенням до мобільної мережі поскаржилося вже кілька сотень власників iPhone 12. Вона поширена серед усіх чотирьох моделей цієї серії. Найчастіше проблема виникає у користувачів американських мобільних операторів Verizon і AT & T. Проте, клієнти польського оператора T-Mobile теж стикаються з втратою підключення до мережі.

Власники iPhone 12 також уточнюють, що в основному втрата зв'язку відбувається, коли вони переміщуються на машині.

Як вирішити проблему

Як пишуть самі користувачів, їм допомагає увімкнути, а потім знову вимкнути режим польоту. Після цього підключення до мережі відбувається.

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В Apple кажуть, що про проблему знають. Наразі їхні експерти займаються розслідуванням ситуації.