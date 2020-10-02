Лінійку iPhone 12 можна сміливо назвати найбільш очікуваною новинкою 2020 року. Apple досі не повідомила офіційну дату анонсу смартфонів. Однак, китайський магазин вже оприлюднив фото iPhone 12 та назвав, коли новинка надійде у продаж.

Як стверджує великий китайський магазин Tmall, анонс нової лінійки iPhone 12 відбудеться 13 жовтня, передає sohu.com.

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При цьому попередні замовлення стартують вже 16 жовтня.

Що ще відомо

Tmall також опублікував якісні зображення, на яких зображений новий iPhone 12 Pro Max в двох кольорах: червоному і синьому.

При цьому офіційний представник Tmall підтвердив, що прийом попередніх замовлень на iPhone 12 має відбутися 16 жовтня. Цю дату підтверджують й інші витоки, які раніше публікували різні інсайдери.

iPhone 12 Pro Max у 2 кольорах / Фото sohu.com

Джерела також повідомляли, що Apple хоче зробити iPhone 12 Pro Max єдиним повноцінним флагманським смартфоном в новій лінійці.

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Тож ця модель сильно відрізнятися від трьох інших. Лише iPhone 12 Pro Max буде оснащений лазерним далекоміром. Також він мав би підтримувати частоту оновлення зображення 120 Гц.