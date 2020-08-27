Ми досі не знаємо офіційної дати анонсу нової лінійки iPhone 12. Та в мережі вже чимало чуток і витоків. Більше того, інсайдер оприлюднив відео, на якому можна побачити iPhone 12 у робочому стані.

Як передає Slashleaks, шматок відео можна побачити на каналі FRONT PAGE TECH.

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Деталі

У ролику можна побачити меню налаштувань пристрою. Так, користувачі зможуть ретельніше налаштовувати різні режими камери, наприклад покращений нічний режим, запис відео у режимі 4K при 120 і 240 к/с, активне шумозаглушення та зум.

Деталі про iPhone 12: відео

Також власники iPhone 12 можуть вмикати або вимикати лазерний далекомір. Цікаво, що на відео можна побачити підтвердження частоти оновлення зображення 120 Гц. Таку характеристику мають отримати екрани старших Pro-версій iPhone 12.

Це доволі несподівано, адже останні викоки повідомляли, що Apple буквально не встигає додати такі екрани до цьогорічної новинки. І 120-герцові дисплеї варто очікувати лише в лінійки у 2021 році.

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Чи варто довіряти

Звичайно, ролик не отримав офіційного підтвердження. Викликає питання також доволі великий виріз у верхній частині екрану. Адже експерти сходяться на думці, що у цьому поколінні "моноброву" мають істотно зменшити.

Але маємо додати, що сам автор відео високий рейтинг довіри на сайті Slashleaks.