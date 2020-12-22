Нині на ринку вже чимало Android-смартфонів з підтримкою. При чому 5G підтримують не лише флагмани, але й пристрої середнього рівня. iPhone отримали підтримку 5G лише восени 2020, але саме ця модель має шалену популярність.

iPhone 12 очолив список найпопулярніших 5G-пристроїв, повідомляє Phonearena.

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При чому такий показник iPhone вдалось досягти всього через два тижні після старту продажів.

iPhone 12, що надійшов у продаж 23 жовтня і став найпопулярнішим 5G-апаратом. До слова, у вересні це звання ще отримав Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

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Одразу після старту продажів на долю iPhone 12 припало 16% від частки проданих 5G-апаратів. iPhone 12 Pro розмістився на другому місці з результатом 8%, а третю позицію займав Samsung Galaxy Note 20 Ultra всього 4%.

Найпопулярніші 5G-пристрої / Скріншот

Якщо брати до уваги період з січня по жовтень, то тут iPhone 12 зайняв 7 позицію.

Нагадаємо, експерти кажуть, що підтримка 5G вплинула на собівартість нової лінійки iPhone 12. Аби не підвищувати рекомендовану ціну новинок, виробник вирішив "зекономити" на комплектації.

Саме тому в коробці користувачі не знайшли ані навушників, ані блоку живлення. При цьому в Apple таку "економію" називають турботою про екологію.