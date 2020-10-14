13 жовтня компанія Apple офіційно представила свою нову лінійку смартфонів iPhone 12. Вже наступного дня українські рітейлери оголосили вартість смартфонів iPhone 12 в Україні.

Можливу вартість нових смартфонів Apple 24 каналу назвали в мережі АЛЛО.

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Ціна iPhone 12 в Україні

Вартість iPhone 12 mini стартуватиме від 22 999 гривень (ціна на американському ринку – 699 доларів – це приблизно 19 600 гривень);

стартуватиме від (ціна на американському ринку – 699 доларів – це приблизно 19 600 гривень); Ціна iPhone 12 – від 25 999 гривень (799 доларів або 22 400 гривень в США);

(799 доларів або 22 400 гривень в США); iPhone 12 Pro – від 36 999 гривень (рекомендована вартість в офіційних магазинах Apple – 999 доларів або, приблизно, 28 тисяч гривень).

(рекомендована вартість в офіційних магазинах Apple – 999 доларів або, приблизно, 28 тисяч гривень). iPhone 12 Pro Max – від 41 999 гривень (вартість на американському ринку – 1099 доларів або 30 800 гривень).

Щодо термінів старту продажів, то в АЛЛО наразі не можуть назвати навіть приблизні терміни.

На американському ринку продажі iPhone 12, iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max стартують 13 листопада. При цьому iPhone 12 Pro стане доступним для купівлі трохи раніше – 23 жовтня.

Що нового

Виробник дещо оновив дизайн нових iPhone. Корпус як і раніше має металеву рамку (хірургічна сталь) і скляних панелей. Однак, змінились бокові панелі – у новинках вони рівні, а не закруглені. Так вони нагадують дизайн старіших смартфонів, як iPhone 5.

Детальніше про нову лінійку iPhone 12 – за посиланням

Ще одним нововведенням можна вважати 4 смартфон лінійки iPhone 12 mini. Це, фактично, той же iPhone 12 (нове покоління iPhone 11), однак в компактнішому форм-факторі – з діагоналлю 5,1 дюйма.

Усі моделі отримали новий фірмовий процесор A14 та підтримку мережі 5G.