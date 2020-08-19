Очікується, що Apple представить нову лінійку смартфонів iPhone 12 в вересні або жовтні цього року. Тепер же виробник чохлів опублікував фотографії, які дозволяють розглянути в деталях макети iPhone 12 і iPhone 12 Pro.

Подібні макети, які створені з точних кресленнях для виробництва чохлів, з'являються щороку перед анонсом нових смартфонів, нагадує 9to5Mac.

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Деякі виробники вже пропонують чохли для iPhone 12 на Amazon та інших великих сайтах.

На фотографіях, які з'явилися у мережі, нам не показують фронтальну частину смартфонів, тому зменшеного чубчика, який, за чутками, отримають нові смартфони, ми не бачимо.

Фото iPhone 12 в чохлах

Старші моделі iPhone будуть мати потрійну камеру і лазерний далекомір, тоді як молодші повинні отримати подвійну камеру.

Щодо потужності CPU очікується приріст на 40%. Що стосується графіки, то продуктивність має зрости до 50%.

Також відомо, що A14 Bionic збереже ту ж 6-ядерну конфігурацію, що і попередник, тобто 2 потужних ядра в зв'язці з 4 енергоефективними.

Таким чином потужність A14 Bionic може бути вищою, ніж у 15-дюймового MacBook Pro на базі процесорів Intel.