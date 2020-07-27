В мережі є чимало чуток про майбутню лінійку смартфонів Apple – iPhone 12. Однак, досі невідомо, коли ж саме представлять нові смартфони.

Інсайдер під ніком @komiya_kj, назвав дату презентації лінійки iPhone 12. більше того, користувач стверджує, що восени Apple проведе одразу дві презентації.

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Деталі

Як написав @komiya_kj у Twitter, перший захід відбудеться вже 8 вересня. Щоправда, презентація буде лише у форматі онлайн. Під час цієї презентації представлять такі девайси:

нову лінійку смартфонів iPhone 12 (це не остаточна назва)

нові iPad

Apple Watch Series 6

Бездротову зарядну станцію AirPower

Бездротові мітки AirTags

наступного місяця, 27 жовтня, Apple організує ще одну презентацію та покаже:

оновлений iPad Pro,

MacBook

13-дюймовий MacBook Pro на базі ARM-процесорів

телеприставку Apple TV нового покоління.

Apple Special Events

September 8 (online)

iPhones,Apple Watch,AirPower,iPad

October 27

iPad Pro, Apple Silicon Macs (MacBook,MacBook Pro13”),(unless online Apple Glass) — Komiya (@komiya_kj) July 24, 2020

Чи можна вірити

Apple дійсно проводить презентації нових флагманів щороку у вересні. Також онлайн-формат виглядає цілком логічно – з початку карантину ми побачили не одну таку онлайн-подію.

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З іншого боку, цей інсайдер раніше не був відомий достовірними витоками. Тож конкретні дати все ж варто сприймати з певним скептицизмом.