iPhone 12: з'явилася дата презентації
В мережі є чимало чуток про майбутню лінійку смартфонів Apple – iPhone 12. Однак, досі невідомо, коли ж саме представлять нові смартфони.
Інсайдер під ніком @komiya_kj, назвав дату презентації лінійки iPhone 12. більше того, користувач стверджує, що восени Apple проведе одразу дві презентації.
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Деталі
Як написав @komiya_kj у Twitter, перший захід відбудеться вже 8 вересня. Щоправда, презентація буде лише у форматі онлайн. Під час цієї презентації представлять такі девайси:
- нову лінійку смартфонів iPhone 12 (це не остаточна назва)
- нові iPad
- Apple Watch Series 6
- Бездротову зарядну станцію AirPower
- Бездротові мітки AirTags
наступного місяця, 27 жовтня, Apple організує ще одну презентацію та покаже:
- оновлений iPad Pro,
- MacBook
- 13-дюймовий MacBook Pro на базі ARM-процесорів
- телеприставку Apple TV нового покоління.
Чи можна вірити
Apple дійсно проводить презентації нових флагманів щороку у вересні. Також онлайн-формат виглядає цілком логічно – з початку карантину ми побачили не одну таку онлайн-подію.
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З іншого боку, цей інсайдер раніше не був відомий достовірними витоками. Тож конкретні дати все ж варто сприймати з певним скептицизмом.