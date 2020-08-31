Минулого тижня в мережі з'явилися детальні характеристики майбутню новинку iPhone 12 Pro Max. Зараз на додачу до цієї інформації інсайдери відкрили характеристики камери.

Раніше були чутки, що лінійка iPhone 12 отримає 64-мегапіксельний датчик і 5-кратний оптичний зум, проте тепер авторитетний інсайдер і розробник контенту для пристроїв Apple засмутив шанувальників, передає Phone Arena.

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Що відомо

Як каже інсайдер, Apple не планує збільшувати роздільну здатність камер своїх смартфонів, принаймні у 2020 році. А от в наступному році смартфони iPhone 13 можуть отримати камеру з роздільною здатністю 48 Мп.

Щодо iPhone 12, то всі моделі будуть мати 12-мегапіксельні датчики. При цьому сенсори будуть більшими, це дасть змогу смартфонам робити хороші фото в умовах недостатнього освітлення.

iPhone 12 і iPhone 12 Max отримає два датчики в основній камері з роздільною здатністю 12 Мп, а також фронтальні 12-мегапіксельні камери. Моделі iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max додатково отримають ще третій 12-мегапіксельний модуль в основній камері.

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Окрім того, просунуті моделі також можуть отримати нову технологію стабілізації зображення. Також всі чотири моделі отримають новий ширококутний об'єктив з 7 лінзами, який повинен зменшити викривлення зображення.