Одразу кілька авторитетних інсайдерів повідомили, що нова лінійка смартфонів iPhone 12 не матиме в комплекті зарядки, лише зарядний кабель. Тож не дивно, що до нього прикуто більше уваги.

Як повідомляє Gizchina, виробник розробляє два нових кабелі з роз'ємами USB-C і Lightning, які мають стати стандартними для смартфонів iPhone 12.

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Що відомо

В мережі вже з'явилися фото цих кабелів у білому та чорному кольорах.

За чутками, кабелі вже пройшли сертифікацію Apple і мають знак Made for iPhone. Довжина становить 1,05 метра, а товщина – 3,04 мм. Це трохи більше, ніж у поточного кабелю для iPhone.

Як свідчить фото, білий кабель відрізняється від чорного відсутністю гумової трубки в місці з'єднання кабелю з роз'ємом.

Чому зарядки не буде

За чутками, Apple може відмовитись від зарядки у комплекті заради економії та з еко міркувань. Користувачі не часто використовують ці нові зарядки (користуються старими він попередніх iPhone, або заряджають смартфон у машині).

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Тож нового зарядного блоку більшість користувачів не потребує, відтак немає необхідності у їхньому виробництві.