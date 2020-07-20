Хоч офіційної дати презентації iPhone 12 досі не оголошено, та в мережі з'являються все більше даних про майбутню новинку. Зокрема, нове зображення дає змогу дізнатись нові дані про дизайн iPhone 12.

Як передає Wccftech.com, плоскими будуть не лише межі корпусу, але й екран. На Twitter-сторінці Apple Lab сказано, що усі версії iPhone 12 отримують "на 100% плоскі екрани".

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За даними джерела, виробник відмовився від 2.5D-скла. Тож дизайн новинок буде нагадувати планшети iPad Pro (2020). Бічні грані апаратів, виготовлені з алюмінію, також будуть плоскими.

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Виробник сподівається, що повернення до фірмового дизайну iPhone 4 поліпшить користувальницький досвід – завдяки відсутності заокруглень апарати не будуть вислизати з руки.

Як відомо, саме зовнішній вигляд iPhone 4 користувачі вважають найбільш успішним в історії Apple.

Крім того, як стверджують витоки плоскі екрани можуть знизити ціну смартфонів.

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Коли побачимо

Традиціно Apple презентує свої новинки у вересні. Однак, через пандемію коронавірусу презентацію можуть перенести, бо компанія просто фізично не встигне виготовити новинки. Щоправда, деякі експерти припускають, що новинки таки покажуть на початку осені, але у продажі смартфони з'являться дещо згодом.