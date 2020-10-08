Залишився всього тиждень до офіційної прем'єри iPhone 12. Однак, вже зараз в мережу злили деякі деталі про дизайн новинки, яку ми побачимо вже у 2021 році – iPhone 13.

Вже не перший рік фанати Apple сподіваються, що виробник таки прибере ненависний виріз вгорі екрану своїх смартфонів.

Численні витоки змушують навіть не сумніватись, що iPhone 12 буде із монобровою. Але хотілось вірити, що хоч в наступному році тенденція зміниться. На жаль, популярний інсайдер Ice universe і тут засмутив.

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Детальніше

Як відомо, інсайдер Ice Universe часто ділиться достовірною ексклюзивною інформацією про новинки мобільної індустрії, зокрема й майбутніх новинок Apple.

Зараз він запевняє, що iPhone 13, який вийде в наступному році, також збереже цей виріз. Щоправда, Apple спробує таки зменшити розміри цього вирізу, зокрема, чубчик мав би стати коротшим.

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Чи варто вірити

Насправді, до інсайдера варто прислухатися, адже він неодноразово надавав вичерпні відомості про новинки. Зокрема, він першим спрогнозував вихід на ринок смартфонів з екранами-водоспадами, а також передбачив анонс Xiaomi Mi Mix Alpha.