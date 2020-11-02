Лише нещодавно ми дочекались презентації лінійки смартфонів iPhone 12, а вже зараз аналітики кажуть про перші характеристики iPhone 13. що має вийти у 2021 році.

Як передає Mydrivers, iPhone 13 має отримати екран з частотою оновлення зображення 120 Гц.

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Що відомо про iPhone 13

Як каже “обізнаний інформатор” (видання не розкриває джерело), перший прототип iPhone 13 ззовні дуже схожий на iPhone 12. Майбутня новинка також отримає гладку металеву пластину по всьому периметру екрану.

Як і попередник, новий прототип не має сканера відбитків пальців. Найімовірніше, єдиним засобом автентифікації буде система Face ID.

Раніше відомий мережевий інформатор під ніком Ice Universe, відомий достовірною інформацією про новинки, повідомив, що класичний виріз таки збережеться iPhone 13. Це. безумвоно, розчарує фанатів iPhone, адже вже не перший рік від виробника вимагають позбутись ненависної “моноброви”.

Щоправда, Apple таки спробує зменшити його розмір – цей чубчик повинен стати коротший.