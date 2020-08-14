Недавній указ президента США Дональд Трамп заборонив американським компаніям вести бізнес з Tencent – розробником популярного китайського месенджера WeChat. Західних споживачів дія документа практично не торкнеться, але, на думку аналітиків, він здатний фактично вбити продажі iPhone у Китаї.

Відразу варто наголосити, що китайський ринок – один з найбільших ринкув збуту "яблучної" продукції, повідомляє 24 канал.

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Що за WeChat і чому він такий важливий

WeChat – це один з найпопулярніших додатків у Китаї. Це такий собі аналог Facebook, яким користують понад мільярд людей. Його використовують у ролі браузера, соціальної мережі та електронної пошти, інтернет-магазину, і навіть записуються з його допомогою на прийом до лікаря. За результатами опитування 1,2 мільйона осіб в китайській соцмережі Weibo, 95% респондентів відповіли, що вони швидше відмовляться від свого iPhone, ніж втратять можливість користування WeChat.

При цьому за прогнозами авторитетного аналітика Apple Мінг-Чі Куо, якщо компанія видалить WeChat з магазину додатків для iOS, то глобальні продажі iPhone в цьому році впадуть на 25-30%. З тієї ж причини Куо не виключає зниження світових продажів AirPods, iPad і Apple Watch на 15-25%.

Чи варто Apple перейматися

Представники WeChat вважають, що розпорядження Трампа стосуватиметься додатка лише в США, а його китайська версія залишиться в App Store. Все через те, що указ Трампа стосується бізнесу компанії Tencent, який стосується сервісу TikTok.

У минулому фінансовому році на частку Китаю припало 17% загальної виручки Apple, що еквівалентно 43,7 мільярда доларів.