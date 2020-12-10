Як відомо, iPhone 12 позбувся в комплектації фірмових навушників та блоку для зарядки. Та, схоже, на цьому Apple зупинятись не буде і зробить коробку ще біднішою.

Наразі компанія вирішила з'ясувати у користувачів, які аксесуари з комплекту iPhone найбільш затребувані, повідомляє 9to5Mac.

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Для цього компанія запустила опитування для користувачів фірмових смартфонів.

В опитуванні Apple цікавиться, чи користуються їхні клієнти спеціальною скріпкою для витягання SIM-карти, а також прикладеним кабелем Lightning.

Опитування Apple / Скріншот

Опитування Apple / Скріншот

Про що це свідчить

Тож аналітики припускають, що за результатами дослідження компанія може залишити в коробці тільки смартфон.

Як відомо, Apple, яка позиціонує себе як бренд, що дбає про екологію. Саме турботою про природу в компанії пояснили той факт, що позбавили iPhone 12 фірмового блоку для заряду та навушників. Щоправда, експерти цю заяву сприйняли скептично, бо вважають що таким чином виробник намагається здешевити собівартість продукту, а також збільшити продажів фірмових навушників.

До речі, результатами опитування з'ясується, що покупці практично не користуються аксесуарами, що були в комплекті з iPhone 12.