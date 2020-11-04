Компанія Apple оприлюднила фінансовий звіт за четвертий квартал фінансового року. Продажі iPhone падають, інші показники показують впевнений ріст.

Apple оприлюднила фінансовий звіт за четвертий квартал 2020 фінансового року, пише 9to5mac.

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Що показали у звіті

Смартфони принесли Apple за квартал 26,4 мільярда доларів США, що на 20% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (33,4 мільярда). Це найбільше падіння в історії Apple.

Популярністю тепер користуються не стільки топові моделі, а й дешевші апарати, в тому числі флагмани минулих років, які падають в ціні після початку продажу новинок.

Інвесторів це навряд чи засмучує, адже це говорить про те, що Apple не залежить лише від одного продукту. Показники по інших напрямках зростають: продажі комп'ютерів виросли з 7 до 9 мільярдів доларів, планшетів — з 4,7 до 6,8 мільярда, домашньої електроніки — з 6,5 до 7,9 мільярда. Сервіси принесли компанії 14,5 мільярда, що на два мільярди більше, ніж в минулому році.

Сумарні результати за четвертий квартал – рекордні: 64,689 мільярда доларів.