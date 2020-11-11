Компанія Apple не буде оновлювати серію бюджетних iPhone SE в першому кварталі наступного року. Однак, враховуючи популярність моделі iPhone SE 2020, продовження серії все ж буде. Більше того, вже з'явились деталі про майбутню новинку.

Інформацію про новинки від Apple оприлюднив аналітик Tianfeng International Мін-Чі Куо, який відомий інформаційними витоками про продукти Apple, передає Mydrivers.

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Ця майбутня новинка має підтримувати мережу 5G, розмір екрану буде збільшений до 6,06 дюйма. Основна камера стане подвійною. У той же час смартфон збереже класичний сканер відбитків пальців Touch ID.

Імовірно, сканер відбитків пальців можуть розмістити на бічну панель смартфона, щоб збільшити обсяг робочої площі екрану.

Що ще розповів

Аналітик також підтвердив, що в лінійці iPhone 13 буде чотири моделі, які оновлять поточні моделі лінійки iPhone 12.

Аналітик прогнозує, що обсяг замовлень Yujingguang (компанія виробляє камери для смартфонів) впаде з 50% для iPhone 12 до 30% для iPhone 13.