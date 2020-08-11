Новіші версії iPhone для розблокування використовують лише Face ID. Це змушує їхніх користувачів частіше знімати маски, навіть у приміщеннях чи громадському транспорті.

Як передає видання Assosiated Press, Агентство громадського транспорту Нью-Йорка стривожене такою ситуацією.

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Звернення до Apple

Компанія Metropolitan Transportation Authority, яка займається перевезеннями в Нью-Йорку написала офіційного листа CEO Apple Тімові Куку.

В повідомленні описують заяви водіїв, як вони особисто бачили, що пасажири дуже часто знімають маски, щоб розблокувати смартфон.

"Ми закликаємо Apple прискорити впровадження нових технологій і рішень, які ще більше захищають клієнтів в епоху COVID-19", – заявив голова MTA Патрік Фой.

Що робить Apple

Ще наприкінці травня компанія випустила спеціальне оновлення для операційної системи, що дає користувачам можливість обійти розпізнавання особи. Апдейт було спеціально призначене для тих користувачів, які ходять в масках і не хочуть знімати їх в громадських місцях.

Виробник переніс поле пароля на головний екран. Все, що тепер потрібно зробити – це провести пальцем вгору і тоді екран Face ID буде пропущено, а відразу з'явиться екран з полем для введення коду.

Однак, схоже користувачі не надто часто користуються цією послугою, та продовжують віддавати перевагу Face ID.