Вже через рік жоден орган державної влани мен матиме права вимагати виключно паперову версію документів. Адже багато документів в Україні вже мають цифровий аналог.

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров під час саміту Diia Summit. До цієї події долучився 24 канал.

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Він заявив таке рішення "історичним кроком".

Коли запрацює

За заявою Федорова, вже з 1 вересня 2021 року органи влади не матимуть права вимагати паперові документи.

Шеринг документів

Спростить процедуру передачі цифрових документів ще одна нова послуга, яку анонсували на саміт. Це шеринг документів. Це можна буде зробити за допомогою QR-коду.

Користувачеві потрібно навести смартфон на відповідний QR-код. після цього він отримує пуш-повідомлення, якщо він натискає "Так", то відбувається, власне, шеринг цього документа.

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"Я дуже хочу, щоб підприємець сам згенерував цей QR-код, повісив його на видному місці. Тож клієнтові потрібно буде лише навести свій смартфон", – додав Федоров.

Наразі ця послуга вже доступна в Monobank, а також в Новій пошті та Укрпошті.