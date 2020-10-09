У той час, коли продажі смартфонів падають на світовому ринку, з телевізорами справа набагато краще. Більше того, глобальні поставки телевізорів сягли історичного максимуму.

Такими є показники за третій квартал 2020 року, стверджують дані звіту TrendForce, передає The Verge.

Цікаво KIVI Smart TV 2020: нові смарт-телевізори презентували в Україні – ціна і цікаві фішки

Загалом, у минулому кварталі виробники відвантажили 62,05 мільйонів телевізорів, що на 12,9% більше в порівнянні з третім кварталом 2019 року і на 38,8%, ніж було у другому кварталі 2020 року.

Компанії Samsung і LG, які є лідерами цього ринку, вже заявили, що очікують зростання прибутку за підсумками третього кварталу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Причина

Загалом можна виокремити кілька причин, що пояснюють таку популярність телевізорів. Перша, найбільш очевидна, через карантин люди більше проводять часу вдома, тож шукають додаткові розваги.

Може зацікавити Цифра дня: продаж смартфонів з 5G виросте на 1300%

Ще одна причина теж пов'язана з коронавірусом. У другому кварталі в більшості країнах діяв жорсткий карантин, тож відвантаження і продаж телевізорів був або відкладений, або зменшений.